Cameroun-hausse des prix du carburant : voici la réaction du gouvernement face à la hausse illégale des prix de transport

Suite à la hausse de 15% des prix des produits pétroliers tels le Super et le Gasoil, les automobilistes ont imposé des nouveaux trafics sur le marché.

Les prix du carburant à la pompe sont réajustés à compter du 3 février de l’ordre de 15% pour les carburants de type super et gasoil, a indiqué vendredi, dans un communiqué, le secrétaire général des services du Premier ministre, Fouda Séraphin Magloire.

Selon le nouveau tarif, le super coûte désormais 840 francs CFA (environ 1,39 dollar) le litre, soit une augmentation de 110 francs CFA (environ 0,18 dollar) tandis que le prix du gasoil est fixé à 828 francs CFA (environ 1,37 dollar) le litre, soit une augmentation de 108 francs CFA (environ 0,18 dollar). Les prix des autres produits, notamment, le gaz domestique et le pétrole lampant resteront inchangés, indique le communiqué.

La mesure vise, selon le gouvernement camerounais, « à résorber les contraintes budgétaires croissantes et à éviter les tensions dans l’approvisionnement des produits pétroliers ».

Suite à cette nouvelle augmentation, les automobilistes ont décidé d’imposer des nouveaux tarifs sur le marché. « Non à la hausse des prix. Moto de Ndokoti pour feu rouge 700 FCFA avec surcharge, c’est très dur, très dur avec un smig à 42000, pardon 44 100 il y a 5% d’augmentation », s’est indignée la députée Nourane Fotsing sur sa page hier 05 février 2024 ». Dans les carrefours, les plaques sont placées en avant, avec les nouveaux tarifs suite à cette augmentation des prix des carburants.

Réaction du gouvernement

Le gouvernement à travers le ministre du Commerce a fait une sortie pour mettre en garde les syndicats de transports. « Des informations recueillies sur le terrain, dûment recoupées et confirmées, il ressort que certains de vos adhérents ont décidé, unilatéralement et au mépris des engagements que nous avons mutuellement souscrits, de procéder à une augmentation unilatérale et sauve des prix du transport urbain, périurbain et interurbain », s’est révolté Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre camerounais du commerce.

« Je rappelle à cet effet que le gouvernement et syndicats se sont engagés à ouvrir sans délai des concertations en vue d’examiner l’impact du réajustement des prix des produits pétroliers et d’envisager des mesures d’accompagnement possibles, avant de s’accorder sur une augmentation éventuelle du coût des prestations de transport », a-t-il rappelé.