Cameroun-déclaration d’impôts : le délai approche

Initialement fixée au 30 juin 2024, puis prorogée au 1er septembre, l’échéance est le 1er décembre 2024.

Le délai de déclaration annuelle de l’impôt est le 1er décembre 2024. Ainsi, à moins d’une semaine de cette fin, les ministère des Finances et à la direction générale des impôts intensifient la communication afin d’encourager les Camerounais à faire leur déclaration.

Selon le Minfi, les progations multiples visent à offrir aux contribuables non professionnels un délai supplémentaire pour se conformer à leurs obligations fiscales. En août, le membre du gouvernement a justifié cette prorogation par le « fort engouement observé ces derniers jours dans la souscription des déclarations ». Louis Paul Motaze a également exprimé sa satisfaction quant au nombre croissant de contribuables.

En termes de chiffres, 10,5 milliards de Fcfa ont été mobilisés à fin octobre au titre de l’Impôt sur les revenus des personnes physiques (Irpp). Ce chiffre représente un taux de réalisation de 42% par rapport à l’objectif d’au moins 25 milliards de Fcfa visé dans le cadre de cette réforme ressuscité en 2024.

Rappelons que, depuis le 1er janvier 2024, les contribuables sont appelés à effectuer cette déclaration au titre des revenus comptant pour l’exercice 2023 sur le site apprêté par la DGI. Il s’agit notamment des personnes bénéficiant des revenus des traitements, salaires du public et du privé, pensions, rentes viagères, et/ou revenus financiers, fonciers et globalement des rémunérations de toute nature (activités agropastorales, etc.), les revenus des capitaux mobiliers. Sont également concernés, des Camerounais exerçant une activité intellectuelle telles que les consultations ainsi que la diaspora.

