Cameroun : inquiétudes sur la tenue de l’ascension du Mont Cameroun

La compétition est prévue pour le 24 février prochain à Buea, dans la région du Sud-Ouest.

Il y a quelques jours, les autorités administratives de la région du Sud-Ouest, et en particulier celles de Buea, se sont réunies pour discuter de la tenue de l’édition 2024 de la Course de l’espoir. La compétition qui doit se dérouler le 24 février prochain se tient dans un contexte marqué par la crise sécuritaire dans la région. On se souvient également de l’attentat à la bombe de l’année dernière, qui avait fait 16 blessés et un mort. Un habitant déclarait à la presse : « je suis inquiet à propos des attentats, mais j’aimerais que la course ait lieu. C’est un événement important pour notre communauté, qui nous rassemble et montre notre force. Nous espérons que la course se déroulera dans la paix… « .

Mais les autorités rassurent la population inquiète. Elles ont assuré que l’événement se déroulerait sans problème, indiquant que des mesures de sécurité ont été mises en place à cet effet.

Cette année, 275 hommes seniors, 65 femmes seniors, 105 hommes juniors, 30 femmes juniors, 90 hommes vétérans et 37 femmes vétérans vont prendre part à la course. La France et le Kenya comptent le plus grand nombre de concurrents étrangers.