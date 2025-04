Cameroun-intelligence artificielle : les awards font leur entrée dans la 2è édition des JCIA

La ville de Yaoundé va accueillir du 22 au 24 avril, au Hilton hôtel, la deuxième édition des journées Camerounaises de l’intelligence artificielle (JCIA).

Organisées par l’association intelligence artificielle Cameroun (IAC) et ses partenaires, les JCIA de 2025, entendent réunir les acteurs publics, privés et académiques pour « démontrer comment cet outil peut contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques publiques et de l’innovation au Cameroun ».

Sept mille (7000) personnes dont cinq mille (5 000) en présentiel et deux mille (2 000) en ligne constitués entre autres des chercheurs, les porteurs de projets, les universitaires, les développeurs de solution d’IA, les organisations, les membres du gouvernement, les acteurs de la société civile sont attendus à cette plateforme d’échange. En prélude à cet l’évènement, une conférence de presse s’est tenue ce vendredi 04 avril, au bureau régional multisectoriel de l’Unesco de Yaoundé, un des partenaires de l’association IAC. Il a été question de présenter entre autres le menu, les attentes et les innovations de cette deuxième édition.

Les Cameroon Artificial Intelligence Awards (CAIA) constituent l’innovation cette année. C’est une compétition qui a pour but de « récompenser les projets authentiques et valoriser les personnes qui les réalisent ». La compétition vise également « à démontrer la valeur ajoutée des Camerounais dans le domaine de l’intelligence artificielle ». C’est du moins ce qu’ont expliqué les organisateurs des JCIA. Pas moins de 70 projets seront évalués pendant les JCIA par une vingtaine de professionnels. Après une évaluation, 10 projets seront retenus et ceux-là recevront un accompagnement.

La 2eme édition des JCIA se tiendra autour du thème « Intelligence artificielle et développement économique : innover pour transformer ». Des conférences, des masters class, des salons d’expositions et des awards sont au programme de l’évènement. Selon les organisateurs, les JCIA deviendront un rendez-vous annuel qui aura lieu au mois d’avril.