Cameroun :  Jean-Louis Liscio, nouveau Directeur général de Sosucam

Il a été porté ce poste en remplacement de Jean-Pierre Champeaux.

Le Français Jean-Louis Liscio remplace Jean-Pierre Champeaux à la tête de Sosucam. Ce dernier a déposé sa démission il y à quelques jours. C’est en octobre 2022 que le français Jean-Pierre Champeaux avait pris les commandes moins d’un an après le départ de son compatriote Alexandre Vilgrain et un bref passage du Camerounais Samuel Second Libock. Il dirigeait jusque-là la Sucrerie africaine (Sucaf), filiale du groupe français Somdiaa en Côte d’Ivoire.

Depuis hier, Jean-Louis Liscio, qui était l’adjoint de Champeau dans l’entreprise depuis un peu plus de deux ans, a été désigné Directeur général et le Camerounais Jean-François Ntsama-Etoundi, a été porté au poste de Directeur général adjoint.

« Cette nomination marque une nouvelle étape pour Sosucam, leader de l’industrie sucrière au Cameroun, et témoigne de l’engagement continu de l’entreprise envers l’excellence et l’innovation », a annoncé la filiale du groupe Somediaa.

Leader du marché camerounais du sucre, Sosucam, détenu à 74% par des capitaux français et 26% par l’État du Cameroun, a été créé en 1965. La société revendique 8000 emplois directs et indirects pour une masse salariale annuelle de 14 milliards de FCFA. Malgré son positionnement stratégique sur le marché local du sucre, la Sosucam peine cependant à satisfaire la demande nationale estimée à environ 300 000 tonnes, contraignant souvent l’État à autoriser des importations.