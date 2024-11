Cameroun : la 3ème Conférence Internationale de la Chaire OMC est lancée

L’Institut des Relations Internationales du Cameroun (IRIC) accueille la 3ème Conférence Internationale de la Chaire OMC sur le thème : « les défis du commerce international en Afrique et la réforme de l’OMC : la voie à suivre ». Le ministre Camerounais du Commerce à lancé la rencontre ce jour en présence du Directeur du Bureau sous-régional Afrique centrale de la Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique, 𝗝𝗲𝗮𝗻-𝗟𝘂𝗰 𝗠𝗮𝘀𝘁𝗮𝗸𝗶, du vice Recteur de l’Université de Yaoundé II et du Directeur de l’IRIC, 𝗗𝗮𝗻𝗶𝗲𝗹 𝗨𝗿𝗯𝗮𝗶𝗻 𝗡𝗱𝗼𝗻𝗴𝗼.

Selon le ministère du Commerce, cette rencontre internationale intervient dans un contexte singulier, où plusieurs pays en développement, en particulier ceux du Continent africain, en sont à s’interroger sur le sens de leur supposée ou réelle intégration au système commercial multilatéral ainsi que sur le devenir de l’OMC, créée, à l’origine, comme une organisation destinée à promouvoir le développement des Etats et des Nations par le biais du commerce et non comme un mécanisme de conquête des parts de marché toujours plus grandes au profit des plus forts.