Cameroun : la 7e édition des journées africaines de l’intelligence économique en gestation

Le Centre africain de veille et d’intelligence économique (CAVIE) a annoncé le jeudi 23 mai 2024 les grandes lignes de la 7e édition des JAIE qui vont se tenir du 30 au 31 mai 2024 à l’hôtel Mont Fébé de Yaoundé.

Sous le thème « Apport de l’intelligence artificielle aux performances des acteurs publics et privés africains », la 7eme édition des journées africaines de l’intelligence économique est une occasion pour les pays africains de s’arrimer à la nouvelle donne qui est l’intelligence artificielle (IA).

A l’occasion de cette 7eme édition, une série d’activités seront au menu des travaux, à l’instar des conférences-débats qui vont donner lieu à la publication d’un livre blanc. Cette nouvelle édition regroupera au total 32 experts venus des 4 coins du monde pour explorer le potentiel de l’intelligence artificielle afin d’améliorer la compétitivité des acteurs publics et privés africains.

Pour Dr Guy Gweth, le président exécutif du CAVIE ces Journées Africaines de l’Intelligence sont une opportunité pour les acteurs publics et privés du continent africain de se familiariser et de s’arrimer avec les nouvelles avancées en matière d’Intelligence Artificielle et de découvrir comment cette technologie peut les aider à améliorer leurs performances et leur compétitivité au quotidien.

Le Centre africain de veille et d’intelligence économique (CAVIE) est une structure de référence en Afrique. Elle est experte en matière de formation, de certification et de mise en place de dispositifs de veille stratégique. Le CAVIE est représenté dans 38 pays et existe depuis déjà 8 ans.