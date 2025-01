Cameroun : La Douane fait plus de 1000 milliards de recettes en 2024

Le Directeur général des Douanes, Edwin Fongod Nuvaga l’a annoncé le 27 janvier à Yaoundé.

Au cours de la célébration de l’édition 2025 de la journée internationale de la Douane le 27 janvier 2025 à Yaoundé, Edwin Fongod a annoncé les chiffres du Cameroun en 2024 dans ce secteur.

En effet, pour la deuxième année consécutive, la Douane camerounaise a dépassé la barre de 1 000 milliards de F de recettes. La Direction générale des Douanes a mobilisé des recettes budgétaires de 1 055,9 milliards de Fcfa en 2024, soit un taux de réalisation de 96,5% par rapport à l’objectif révisé de 1 094,9 milliards de Fcfa. Une performance en hausse de 34 milliards de Fcfa (+3,32%) par rapport aux 1 022 milliards de Fcfa collectés en 2023.

Selon la direction générale de la Douane, cette performance est le fruit d’une amélioration continue des procédures et d’un renforcement des contrôles, malgré un contexte international complexe.

Cette performance de la douane a été saluée par le ministre des Finances, Louis Paul Motaze, pour qui la douane camerounaise est résolument tournée vers le professionnalisme. « En matière fiscale, la douane, depuis un certain temps, a franchi la barre de mille milliards de Fcfa. Ce qui est beaucoup et nous les en félicitons. Et même en matière de sécurité, de sécurisation du territoire, la douane a fait pas mal de saisies », a-t-il souligné.