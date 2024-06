Cameroun: la mannequin Marie Valérie Mozzi conte son histoire dans un ouvrage

L’auteure d’origine camerounaise a dédicacé son ouvrage autobiographique le jeudi 20 juin 2024 à la Librairie des Peuples Noirs à Yaoundé.

« Mon Histoire’‘, un ouvrage autobiographique de 284 pages, est une scène de la vie de Marie Valérie Mozzi. L’auteure raconte son histoire depuis l’âge de 6 ans, ses malheurs et ses chagrins sont retranscrits dans ce livre.

Chaque page tournée raconte une scène de sa vie. Dans des envolées lyriques, Marie V. Mozzi raconte sa vie et ses peines, des drames sentimentaux aux tragédies familiales. « Je cherche la paix, la sérénité et l’amour, le pardon et la foi. Je veux enseigner qu’il faut être très prudent et je demande pardon à mes frères », martèle l’écrivaine.

Marie Valérie Mozzi est née à Onana Bessa, un petit village du Cameroun. Elle a exercé plusieurs métiers : gardienne de prison, vendeuse, coiffeuse et assistante dentaire. Parallèlement, sa sublime beauté et sa silhouette de sirène l’ont conduite à parcourir le monde en tant que mannequin et top model, sur les podiums des plus grands couturiers de la planète.

Après les échanges avec le public, elle a dédicacé le livre. Ce livre autobiographique coûte 10 000 francs et est disponible dans plusieurs librairies du Cameroun, dont Proximités.