Cameroun : la présidence menace de sanctionner des hauts responsables de l’Etat qui voyagent sans autorisation

La menace vise à réduire les dépenses publiques dans un contexte où le gouvernement use de stratégies pour alimenter les caisses de l’Etat.

Le président Paul Biya prévient les hauts responsables de l’Etat qui effectuent des déplacements à l’étranger sans son autorisation préalable. Par l’entremise du ministre d’Etat secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, le chef de l’Etat fait un rappel à ceux qui violent ses instructions : « Des sanctions appropriées seront désormais prises à l’encontre de tout haut responsable qui s’aviserait de quitter le territoire national sans autorisation préalable du chef de l’Etat ».

Les personnalités concernées par cette mesure sont entre autres les directeurs généraux, les directeurs généraux adjoints, les présidents des conseils d’administration des entreprises et établissements publics. « Des instructions spécifiques ont d’ores et déjà été données aux autorités aéroportuaires et aux responsables des forces de sécurité en vue de la stricte application des instructions présidentielles », peut-on lire dans une correspondance du ministre d’Etat adressé au secrétaire général des services du Premier ministre.

Les instructions du chef de l’Etat dont il est question ont pour but de réduire les dépenses de l’Etat. Dans le même sillage, des chefs de départements ministériels ont il y a quelques temps réajusté les horaires de travail au sein des différents services. Les mesures visent à réduire la consommation d’électricité dont les fonds publics vont payer les factures.