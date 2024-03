Cameroun : la session parlementaire s’ouvre ce 05 mars, Marcel Niat Njifenji introuvable

Les arrêtés des bureaux du Sénat et de l’Assemblée nationale convoquent les parlementaires pour le début de la première session de l’année législative le mardi 05 mars.

Les représentants de la nation et ceux des collectivités territoriales décentralisées se retrouvent dès le mardi 05 mars 2024 dans leurs hémicycles respectifs. Les députés, convoqués par le président de l’Assemblée nationale, Cavaye Yeguie Djibril, participeront à la séance plénière d’ouverture dès 11 heures à l’hémicycle provisoire du Palais des Congrès de Yaoundé. Les sénateurs quant à eux, feront le même exercice dès 16h à l’hémicycle provisoire du même palais.

La session parlementaire de mars a pour principal enjeu le renouvellement des bureaux de Chambres et des bureaux des commissions générales. Ce renouvellement va se faire dans un contexte où, Cavaye Yeguie Djibril, président de l’Assemblée nationale depuis 1992 et âgé de 84 ans, voudrait se représenter pour le poste. Influent dans la région de l’Extrême-Nord, l’homme politique a voulu organiser un forum sur la famine dans le Grand-Nord. Mais, la présidence de la République s’est opposée à cette manifestation, en l’interdisant. Une interdiction qui marque une certaine distance entre le président de la République Paul Biya et celui de l’Assemblée nationale Cavaye Yeguie Djibril.

Au sénat, le président Marcel Niat Njifenji est rare. Des indiscrétions expliquent son silence couplé à sa non-présence par son état de santé qui nécessite une prise en charge continue. Non-présent de la scène depuis des mois, le président du Sénat, 90 ans, dont 10 déjà passés à la tête de la Chambre haute, est le tout premier président dans l’histoire du Sénat camerounais créé en 1996. Son maintien au poste de président, tout comme celui de Cavaye Yeguie, dépend de la hiérarchie du RDPC, parti majoritaire au Parlement.

La session de mars qui sera d’abord conduite par les bureaux d’âge jusqu’à l’élection des bureaux définitifs démarre au lendemain de la hausse des prix des carburants entrainant l’inflation généralisée. Les crises sécuritaires de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la crise de la vie chère, l’encadrement des Lions indomptables, les coupures d’électricité et bien d’autres sujets sont d’actualité. Ils pourront meubler le contrôle de l’action des ministres à travers les questions orales.