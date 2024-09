Cameroun : l’Antic arme les magistrats contre de la cybercriminalité

L’Agence nationale des technologies de l’information et de la communication dote les magistrats et officiers de police judicaires de stratégies et pratiques pour renforcer la sécurité du cyber espace camerounais.

La cybersécurité et la répression de la cybercriminalité ont fait l’objet d’un séminaire dans la capitale régionale du Nord du 21 au 23 août 2024. Organisé par l’Agence nationale des technologies de l’information et de la communication, le 9è séminaire de sensibilisation a ciblé les magistrats de la Cour d’appel du Nord et les Officiers de police judiciaire. Ces deux catégories d’acteurs participent à la recherche des preuves des actes cybercriminels et à la sanction des infractions à la loi du 21 décembre 2010 contre la cybercriminalité au Cameroun.

Cette rencontre annuelle s’est tenue dans un contexte où les actes de cybercriminalité sont en nette augmentation. Ces actes entrainent des effets néfastes sur les économies. Dans son propos tenu à l’ouverture de la session, le directeur général de l’Antic a relevé la gravité du phénomène et la nécessité de renforcer les moyens de lutte.

Selon Bouba Djama’a, les cybercriminels emploient trois catégories de modes opératoires pour atteindre leurs cibles sur la toile. Le scamming, forme d’escroquerie, représente environ 52% des cas de cybercriminalité et responsable de la perte d’environ 1,1 milliard de FCFA en 2023. Le phishing forme d’attaque en augmentation en raison du développement du secteur bancaire, représente 31,21% de cas de cybercriminalité. Toujours en 2023, près de 240 cas de vol d’identité ont été enregistrés, entrainant des pertes d’environ 22 millions de francs CFA chez les victimes.

Face à cette montée de la délinquance en ligne, l’Antic et les acteurs de la justice mettent en place un dispositif de riposte. Il tient compte de la connaissance du phénomène, de la formation continue des acteurs chargés des investigations, des procédures d’instruction criminelle et de l’application des sanctions pénales. Au cours des trois jours de travaux, les participants ont été entretenus sur plusieurs thématiques. Ce sont entre autres la cybersécurité, la cybercriminalité dans le monde, la législation sur la cybercriminalité, la conduite des investigations, la typologie des preuves numériques, la protection des enfants en ligne.