Cameroun : le blocus qui s’oppose au livre de Jean Bruno Tagne sur Eto’o 

Plusieurs journaux rapportent que le président de la Fécafoot a tenté de bloquer la publication du livre « L’arnaque ».

« La cérémonie de dédicace proprement dite sera organisée un peu plus tard à Yaoundé, Douala et ailleurs », a publié Jean Bruno Tagne sur sa page facebook concernant son nouveau livre, L’arnaque qui fait le bilan du président de la Fécafoot.

Samuel Eto’o aurait dimanche dernier, dîné avec le procureur général Ntamak, ce qui a donné lieu à des spéculations selon lesquelles il aurait l’intention d’intenter une action en justice pour censurer le livre L’arnaque de Jean Bruno Tagne.

Selon certaines informations, il aurait été proposé de saisir le juge des référés pour faire censurer le livre. Le livre de Jean-Bruno Tagne, « L’ARNAQUE », semble promettre une exploration en profondeur d’événements et de situations controversés. Le livre devrait faire la lumière sur un certain nombre de questions sensibles impliquant des personnalités du monde du sport et de la Fecafoot. L’annonce d’une action en justice pour empêcher la publication du livre a soulevé des questions sur les motivations de cette action et a provoqué des discussions animées sur les limites de la liberté d’expression et les droits des auteurs à exprimer leurs opinions, en particulier lorsqu’il s’agit de questions d’intérêt public.