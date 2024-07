Cameroun : le Conseil régional du Nord Ouest évalue ses performances budgétaires

Les membres du Conseil se sont réunis réunit en assemblée générale ordinaire depuis le 22 juillet pour discuter entre autres de l’orientation budgétaire de la région pour l’exercice 2025.

Dans son discours d’ouverture, le président du Conseil régional du Nord Ouest, le Pr Fru Angwafo III, a noté une augmentation du budget pour l’exercice en cours, « Il vous est demandé d’ajuster le budget 2024 parce que nous avons plus de 1,2 milliard de FCFA en plus pour l’investissement » a-t-il dit aux membres du Conseil régional. .

Cet enveloppe supplémentaire, selon le Président, provient de fonds additionnels reçus du gouvernement. Ces affirmations ont été faites lors des sessions d’actualisation de l’assemblée régionale du Nord-Ouest, qui ont débuté le 22 juillet dans le cadre de la session d’évaluation des performances du premier semestre 2024. Elles ont également porté sur l’orientation du budget 2025.

A l’issue de la réunion, les membres du bureau ont été exhortés à suivre les investissements et les projets de l’Initiative pour la Paix et le Développement : « C’est un impératif et une cause de notre survie » déclare le président du Conseil régional.

La réunion a également été l’occasion de préparer la visite dans la région du ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachie dans les prochaines semaines annoncée par le président Fru Angwafo.