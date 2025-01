Cameroun : le FMI insiste sur la restructuration de la Sonara

Le sujet a été soulevé au cours de la mission qu’a tenue une équipe du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par Cemile Sancak.

Cemile Sancak a conduit une équipe au Cameroun en octobre 2024. A l’occasion, le FMI et les autorités camerounaises sont parvenus à un accord au niveau des services sur les septièmes revues des programmes au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) et du mécanisme élargi de crédit (MEDC), ainsi que sur la deuxième revue du programme au titre de la facilité pour la résilience et la durabilité (FRD).

Au-delà des bonnes perspectives observées, la cheffe de mission du FMI a relevé que des retards ont été enregistrés dans la mise en œuvre du programme de réformes structurelles.

Elle a souligné que, pour atteindre les objectifs ambitieux de la Stratégie nationale de développement (SND30), les autorités sont encouragées à redoubler d’efforts pour achever les mesures importantes prévues dans le programme relatives à la gouvernance dans le secteur des industries extractives, au climat des affaires, à la réforme des entreprises publiques et à la gestion des finances publiques.

Plus précisément, la mission a encouragé les autorités à faire avancer les travaux en suspens de longue date sur le plan de restructuration de la SONARA et à réviser la loi de 2013 afin de rationaliser les incitations à l’investissement.

Rappelons qu’après un incendie survenu le 31 mai 2019, l’unique raffinerie du Cameroun s’est retrouvée dans l’impossibilité d’honorer ses engagements à temps convenu envers ses créanciers; étant donné l’arrêt de l’activité de raffinage. Pour rassurer les créanciers, le gouvernement, via le ministère des Finances, et la Sonara ont entrepris de signer des conventions de restructuration et de remboursement de la dette avec les banques et les traders.

En soutien à cette initiative et à la mobilisation des fonds pour la reconstruction de la Sonara, le gouvernement a ouvert un compte de soutien à la raffinerie, logé à la Banque des Etats de l’Afrique centrale (BEAC).

Le projet de restructuration de la Sonara a tout de même connu certaines avancées. Il s’agit entre autres de la restructuration partielle de la dette de cette entreprise publique due aux traders. En effet, en 2022 et en 2023, Yaoundé a signé plusieurs accords de remboursement avec ces entreprises étrangères. La dernière en date remonte au 12 décembre 2023.

A cette occasion, Yaoundé a signé avec Mercuria Energy Trading une convention qui porte sur un montant de plus de 30 millions de dollars (qui correspondrait à environ 20 milliards de FCFA). La convention permet un amortissement de la dette sur 10 ans à un taux fixe de 5,5%.

Elle suit d’autres conventions déjà signées avec les traders Vitol (185 milliards de FCFA), PSTV DMCC (8,5 milliards de FCFA), Trafigura Pte Ltd (14,5 milliards de FCFA).