Cameroun : le gouvernement débloque plus d’un milliard de F pour les matchs des Lions indomptables

La présidence de la République marque son accord pour la mise à la disposition de cette enveloppe au ministère des Sports et de l’Education physique.

Un milliard quatre-vingt-douze millions cinq cent quarante-cinq mille huit cent vingt-huit francs Cfa. C’est le budget que la présidence de la République demande au ministre des Finances, Louis Paul Motaze, de mettre à la disposition du ministère des Sports par la paierie spécialisée. L’argent servira à la préparation et à la participation des Lions indomptables aux rencontres Cameroun-Namibie et Zimbabwe-Cameroun des 7 et 10 septembre 2024.

Dans une correspondance du ministre d’Etat secrétaire général de la présidence de la république, cette enveloppe est repartie ainsi qu’il suit : 882 032 095 francs CFA pour la prise en charge des deux matchs, dont 442 389 045 fcfa pour le match Cameroun-Namibie à Garoua, 439 643 050 pour le match Zimbabwe-Cameroun à Kampala en Ouganda. Les deux matches comptent pour les éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Les 210 513 733 Fca représentent les reliquats des matchs Cameroun-Capt Vert et Angola-Cameroun de juin dernier. Ces matchs comptaient pour les éliminatoires de la Coupe du monde 2026.