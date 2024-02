Cameroun : le gouvernement lance les activités de la journée internationale de la femme

Le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, Marie Thérèse Abena Ondoa a présidé la cérémonie de lancement ce 27 février à Akono.

La 39è édition de la journée internationale des droits de la femme aura lieu le 08 mars prochain. Au Cameroun, le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a procédé au lancement des activités ce jour à Akono dans le département de la Mefou et Akono, région du Centre. Durant la prochaine semaine, des femmes vont se déployer à travers le pays dans l’exercice des activités de réflexion sur l’amélioration de la condition de la femme. Cette réflexion est accompagnée d’activités ludiques et récréatives.

Le thème retenu pour cette 39è édition est « investir en faveur des femmes : accélérer le rythme ». Une thématique qui met en évidence l’intérêt de l’investissement dans la promotion de l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes. Ces opérations d’investissement intègrent l’appui financier, l’apport sur les plans politique, éducatif, économique et la protection des droits en général. L’édition 2024 se célèbre au moment où le gouvernement intensifie la lutte contre les violences faites aux femmes.

En lançant les activités à Akono, le ministre Marie Thérèse Abena Ondoa a exhorté les femmes à utiliser davantage leurs voix pour se faire entendre et à saisir les opportunités qui s’offrent à elles.