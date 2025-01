Cameroun : le gouvernement réagit à la sortie groupée des évêques contre la candidature de Paul Biya

Dans un communiqué, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement fustige l’interprétation abusive des déclarations du chef de l’Etat dans son adresse du 31 décembre dernier. Voici l’intégralité du communiqué du gouvernement.

« DECLARATION DE CERTAINS EVEQUES DE L’EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE AU SUJET DE L’ELECTION PRESIDENTIELLE DE 2025 AU CAMEROUN

Depuis quelques jours, plus précisément à la suite du message de fin d’année du Chef de l’Etat à la nation, l’on a pu noter çà et là, diverses réactions de nos concitoyens à travers les médias conventionnels et les réseaux sociaux, dont celles de quelques prélats de l’Eglise Catholique, en rapport avec l’élection présidentielle prévue cette année.

Tout en reconnaissant le droit de tous à la libre expression de leurs opinions, dans les limites fixées par les lois de la république, le Gouvernement déplore vivement la véhémence de certaines prises de position focalisées sur le seul enjeu présidentiel et fondées sur une interprétation spécieuse et abusive des propos du président de la République.

A cet égard, il convient de rappeler que le président de la République a été investi d’un mandat de sept ans, et, à quelques mois de son terme, il lui est tout à fait loisible de rassurer ses concitoyens quant à sa détermination à l’assumer pleinement, avec la même ardeur et le même dévouement.

Par ailleurs, le Gouvernement tient à rappeler que le Cameroun est un Etat laïc où les religions cohabitent en bonne intelligence et entretiennent des relations harmonieuses avec les pouvoirs publics.

C’est dire qu’il n’existe aucun conflit entre le Gouvernement et les confessions religieuses, en l’occurrence l’Eglise catholique.

De même, le Gouvernement réaffirme que le Cameroun se veut une démocratie et un Etat de droit où les citoyens, quels qu’ils soient, peuvent s’exprimer librement et faire connaître leurs points de vue sur les grands enjeux de la nation.

Aussi, le Gouvernement considère-t-il que les prises de position tranchées de quelques autorités religieuses sur la prochaine présidentielle, positions qui relèvent manifestement de pures supputations, n’engagent que celles-ci et ne sauraient en rien, ni mettre en cause les relations entre l’Etat et les confessions religieuses, ni influer sur le libre choix des Camerounais qui sauront, le moment venu, se déterminer en toute souveraineté et en toute responsabilité.

Au demeurant, s’agissant de son éventuelle candidature à la présidence de la République, le président Paul Biya a déjà dit lui-même qu’en temps opportun, il fera savoir s’il se porte ou pas candidat à cette élection.

Ce qui rend désormais superfétatoire toute polémique sur cette question.

Le Gouvernement invite donc les uns et les autres à s’en tenir à cette réponse, en même temps qu’il demande à toutes celles et tous ceux qui aspiraient à la fonction présidentielle, de se préparer, du mieux possible, à prendre part à une élection dont il travaille, avec les structures compétentes, à garantir le bon déroulement dans un climat de sérénité, de transparence et de paix.

Le ministre de la communication

Porte-parole du Gouvernement

René Emmanuel Sadi »