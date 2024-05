Cameroun : le maire de Belo et ses deux adjoints tués le 20 mai dans le Nord-Ouest

Le chef de l’exécutif municipal de cette commune et deux autres conseillers municipaux ont perdu la vie dans une attaque revendiquée par les séparatistes.

Les séparatistes anglophones ont ensanglanté la célébration de la 52è édition de la fête de l’Unité nationale dans la commune de Belo, département du Boyo région du Nord-Ouest. Le maire de la localité, Ngong Innocent et ses deux adjoints ont été abattus dans une attaque que les séparatistes ont revendiquée via les réseaux sociaux. Sur X, Chuo Ayaba Lucas, leader séparatiste, a annoncé le décès du maire le lundi 20 mai 2024.

Les séparatistes imposent les villes mortes dans la région du Nord-Ouest chaque lundi. Et à l’approche des grandes célébrations concernant la vie de l’Etat du Cameroun, ils brandissent l’interdiction de célébrer dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. De plus, ils s’opposent à l’unité de l’Etat dont l’avènement est célébré chaque 20 mai.