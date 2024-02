Cameroun : le Mindef lance les travaux de construction d’un Centre de secours de sapeurs-pompiers à Douala

Le ministre chargé de la Défense Joseph Beti Assomo a procédé à la pose de la première pierre de ce Centre dans la zone industrielle de Douala-Bassa.

La zone industrielle de Douala-Bassa aura bientôt son Centre spécial de secours de sapeurs-pompiers. Une convention cadre de partenariat lie à cet effet le gouvernement de la République et le Groupe PROMETAL. L’accord a été signé le 19 février 2024 par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, le directeur général de PROMETAL Groupe, Hayssam Jammal et le directeur général de la MAGZI, Georges Christol Manon.

L’initiative vise à faciliter les interventions en cas d’incendie, non seulement dans la zone industrielle, mais aussi dans toute la ville de Douala et ses environs. La zone industrielle étant exposée à l’incendie en raison de la concentration des activités industrielles chimiques, biochimiques, cosmétiques, sidérurgiques et métallurgiques. En début d’année 2023, l’usine de PROMETAL située dans la zone industrielle a été frappée par un incendie, lequel a été maitrisé quelques jours après grâce à la mobilisation des sapeurs-pompiers de la ville.

Le Centre dont l’arrêté de création date du 02 avril 2004 sera construit sur une superficie de 3 000m2. Les travaux de construction vont respecter les normes édictées par le maître d’ouvrage qui est le ministère de la Défense. Le projet bénéficie du financement du Groupe PROMETAL à hauteur d’un milliard de FCFA environ.