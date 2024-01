Cameroun : le Mindef visite les troupes dans la péninsule de Bakassi

Le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense, Joseph Beti Assomo, va aussi communier avec les Forces de défense dans la région du Littoral.

Du 31 décembre 2023 au 1er janvier 2024, le ministre délégué à la présidence, Joseph Beti Assomo, sera aux côtés des Forces de défense sur le terrain. Durant les deux jours de visite, le programme prévoit dès 20heures ce dimanche, l’audition du traditionnel message du chef de l’Etat à la Nation dans un poste de commandement des Forces de défense et de sécurité à Jabane dans la péninsule de Bakassi. Cette étape va se poursuivre avec la veillée de la Saint Sylvestre en compagnie de la troupe.

Le jour de l’an, dès 8heures, Joseph Beti Assomo présidera la cérémonie de remise des épaulettes aux personnels des Forces de défense promus de la garnison de Jabane. Cette deuxième étape marquera la fin de sa visite dans la région administrative du Sud-Ouest. Il mettra le cap sur le Littoral où le programme prévoit dès 15heures, la cérémonie de remise des épaulettes aux personnels des Forces de défense promus de la garnison de Douala. La visite de travail prendra fin au terme de cette étape plutôt festive.

Selon le Mindef, le déplacement de Jabane s’inscrit dans le cadre d’une « tradition instituée par le chef de l’Etat depuis quelques années ». Avant Jabane, le ministre a communié avec les troupes à Garoua Boulaï dans le département du Lom et Djerem région de l’Est, à Dschang dans le département de la Menoua région de l’Ouest, à Tibati dans le Lom et Djerem, à Bossangoa et Bangui auprès du bataillon camerounais engagé dans la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, entre autres.