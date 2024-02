Cameroun : le MRC dénonce 17 cas d’atteintes aux droits humains du fait de Boko Haram dans l’Extrême-Nord en 2023

Le Mouvement pour la renaissance du Cameroun dans son quatrième rapport relève les cas de violation des droits de l’homme entre janvier et décembre 2023.

Du fait des attaques du groupe armé Boko Haram, au moins 17 cas de violation des droits humains ont été commis dans la région de l’Extrême-Nord au cours de l’année 2023. C’est du moins ce qui ressort du rapport du MRC sur les droits de l’homme au Cameroun pour le compte de l’année qui vient s’achever. Connue comme l’une des zones de crise sécuritaire du pays, la région de l’Extrême-Nord subit encore des attaques sporadiques de Boko Haram.

Au cours de l’année 2023, du fait de l’explosion des mines, de l’incendie des villages, des enlèvements et autres attaques, plusieurs personnes ont été tuées. Il s’agit en particulier des civils dont des élèves, quatre villageois tués à Moutsikar, de six militaires tués dans le Mayo Tsanaga en avril, quatre personnes tuées à l’entrée de Mora en mai 2023, neuf personnes égorgées dans les pourtours du Lac Tchad en août 2023, quatre personnes tuées dans l’arrondissement de Mayo-Mostoa en septembre ou encore 40 Camerounais et Tchadiens enlevés en octobre dans la zone de Touboro, etc.

Ces 17 cas figurent parmi les 107 cas de violation des droits humains recensés au Cameroun par le parti d’opposition. 49 concernent les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, d’autres cas sont recensés sur l’ensemble des autres régions et au sur les militants du parti présidé par Maurice Kamto.