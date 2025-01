Cameroun : le nouveau siège de l’Assemblée nationale baptisé « Palais des verres Paul Biya »

Un arrêté du bureau de la chambre basse du Parlement dévoile le nom de baptême de l’infrastructure inaugurée le 30 novembre dernier.

Le nouveau siège de l’Assemblée nationale, fruit de la coopération entre la Chine et le Cameroun tient son nom de baptême. L’arrêté n°2025/40/01/AB/AN attribue un nom de baptême à l’infrastructure inaugurée le samedi 30 novembre 2024. Cet arrêté baptise le nouveau siège de l’Assemblée nationale « Palais des verres Paul Biya », du nom du président de la République, président national du RDPC, parti majoritaire au Parlement.

Sans doute, une manière pour la chambre basse en général et de son bureau présidé par Cavaye Yeguie Djibril en particulier, de rendre hommage au chef de l’Etat et de pérenniser son nom via l’une des œuvres réalisées au cours de sa présidence.

Avant l’incendie qui l’a ravagé en 2017, le siège de l’Assemblée nationale portait le nom « Palais des verres ». Après la construction du nouveau siège, le nom Paul Biya ajouté marque un élément nouveau dans l’histoire de l’Assemblée nationale, l’une des plus vieilles institutions du pays.

Construit depuis 2019 sur le plateau Atemengue au quartier Ngoa Ekelle, le nouveau palais de l’Assemblée nationale a accueilli pour la première fois la séance plénière de clôture de la session de novembre dernier. Il est constitué de trois bâtiments dont l’un comprenant 14 étages au-dessus du sous-sol, l’un contenant l’hémicycle et l’autre la salle de banquets.