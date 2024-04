Cameroun : le parcours du nouveau sélectionneur des Lions, Marc Brys

Le sélectionneur belge a été nommé le 2 avril. Il s’agit de sa première expérience à la tête d’une équipe nationale de football.

Marc Brys. C’est le nom de la dernière trouvaille du ministère des Sports et de l’Education physique. Il remplace Rigobert Song sur le banc des Lions Indomptables. Jusqu’à présent, le nouvel entraîneur sélectionneur du Cameroun n’avait entraîné que des clubs, dont le plus populaire est le FC Eindhoven en Suède de 2008 à 2009. Ce fut une saison blanche et sèche pour le technicien de 61 ans.



Les autres clubs figurant sur son CV sont entre autres des clubs de division nationale ou encore de deuxième division; des équipes moyenne, notamment Oh Leuven (Belgique), Sint Truiden Beerschot (Belgique), Wilrijk (Belgique), Najran SC (Arabie Saoudite), KV Mechelen (Belgique), Den Bosch (Pays-Bas), R.E Mouscron (Belgique) et Germ Beerschot (Belgique). Celui qui n’a jamais fait plus de trois ans sur un banc de touche totalise, 560 matches disputés, pour 214 victoires, 196 défaites et 150 nuls. Avec 823 buts marqués et 801 encaissés, ses statistiques, relevées par nos confrères de La Tanière 237, font état d’un taux de victoire de 38%. En ce qui concerne son style de jeu, il adopte régulièrement une formation en 3-4-2-1. Marc Brys sera assisté de Joachim Mununga (entraîneur et consultant sportif belge) et de Giannis Xilouris. Plusieurs anciens footballeurs camerounais font partie de la nouvelle équipe d’entraîneurs à l’instar d’Omam-Biyick ou encore Alioum Boukar.



Les détails et la durée du contrat du nouvel entraîneur ne sont pas encore connus. Mais on sait qu’il a pour mission de qualifier les Lions Indomptables pour la prochaine Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc et la Coupe du Monde 2026.