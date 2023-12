Cameroun : le PCRN entend tenir son congrès contre vents et marrées

Le Parti camerounais pour la réconciliation nationale a réaffirmé cet engagement au cours d’une réunion de son bureau politique tenue le week-end dernier.

Le député Cabral Libii et son parti le PCRN ne reculent pas face à la décision administrative portant interdiction de la tenue de leur congrès. L’autorité administrative, le sous-préfet de Kribi II, a interdit la manifestation en raison des « dissentions » au sein du parti. Mais rien, ni même cette décision, ne semble pas refroidir les responsables du parti.

Au contraire, le PCRN « exprime sa détermination à tenir son congrès ordinaire du 15 au 17 décembre 2023 à Kribi », a-t-on appris du rapport final des assises du 02 décembre dernier lu par le secrétaire rapporteur du Bureau politique, Hamma Toukour Gandi.

La raison est que le Bureau politique élargi aux vices présidents, secrétaires nationaux, députés et maires, a la conviction que l’administration prête une oreille attentive à leur insistance. Ils ont pour cela entrepris certaines démarches administratives et apporté des clarifications à propos du motif invoqué par l’autorité. La formation politique reste ainsi convaincue que les autorités détentrices de la puissance publique donneront leur consentement en vue de la tenue des travaux aux date et lieu prévus.

Le président du parti, Cabral Libii, est accusé par l’un des fondateurs, Robert Kona, d’être parvenu à la tête du parti par des voies non conformes aux statuts. Une prétention que les cadres du parti ne partagent pas. Pour que justice soit rendue, le père-fondateur a porté l’affaire devant le tribunal de première instance de Kaélé où Cabral Libii est attendu pour la première audience, le 04 janvier 2024. Pour une résolution interne de cette affaire qui jette un trouble dans l’organisation du congrès, le Bureau politique assure que trois commissions composées des cadres du parti ont engagé le dialogue et la médiation auprès de Robert Kona.