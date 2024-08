Cameroun : le préfet interdit la circulation des mototaxis dans certains quartiers de Douala

L’autorité administrative prend la décision à la suite du meurtre à coups de poignard d’un homme par des individus à bord d’une moto.

Par un arrêté en date du 13 août 2024, le préfet du Wouri, Sylyac Marie Mvogo, restreint la circulation des mototaxis dans la ville de Douala. Selon la décision préfectorale, « est interdite, (…) la circulation des motos-taxis dans le quartier dénommé Bonanjo ». A la lecture de cette disposition, en journée comme dans la nuit, les engins à deux roues n’ont pas l’autorisation de circuler au centre administratif de la ville de Douala. Mais, dans d’autres quartiers, le préfet laisse les conducteurs de motos travailler en journée. « Pour ce qui est des quartiers Bonapriso et Bali, la circulation des motos-taxis est interdite de 18 heures du soir à 06 heures du matin », précise l’arrêté. Les contrevenants à cet arrêté auront une sanction. Leurs motos seront saisies et mises en fourrière.

Cette décision fait suite au meurtre de Pierrot Misse, décès survenu à la suite d’une agression. Trois individus à bord d’une moto-taxi l’ont agressé à l’aide d’un poignard. L’interdiction de circulation des moto-taxis est une mesure visant à lutter contre l’insécurité dans la ville. Une ville abritant plus de cinq millions d’habitants et dont la sécurité est aussi menacée par des gangs d’agresseurs constitués d’adolescents appelés « microbes ». La mesure qui concerne Douala arrive quelques mois après celle que le préfet de la Mezam a édictée pour interdire la circulation des moto-taxis dans la ville de Bamenda de 18h à 06h.