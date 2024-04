Cameroun : le procès Cabral Libii contre Robert Kona renvoyé pour la 4è fois

Le tribunal de première instance de Kaélé a référé l’affaire au 02 mai 2024 à l’issue de l’audience du 04 avril dernier.

L’affaire du Parti camerounais pour la réconciliation nationale (Pcrn) opposant le président Cabral Libii au fondateur Robert Kona, suit son cours au tribunal de première instance de Kaélé. Le 04 mars 2024, les conseils des deux parties ont assisté à l’audience. Selon l’avocat ayant représenté Cabral Libii, le conseil de Robert Kona a produit le document, « l’original de son assignation », dont le défaut bloquait « le démarrage effectif » l’évolution du procès. Depuis le 04 janvier dernier le tribunal a renvoyé l’affaire trois fois : au 1er février, au 07 mars et au 04 avril. la quatrième fois est pour le 02 mai.

Au terme de cette quatrième audience, la juridiction a renvoyé l’affaire au 02 mai prochain. Mais avant, les deux parties ont versé d’autres documents à leurs dossiers respectifs. Le conseil de Robert Kona a transmis des conclusions supplémentaires et le bordereau de pièces. La partie adverse a quant à elle déposé des conclusions et autres pièces. Il est attendu le 02 mai prochain les répliques de Robert Kona. Ce dernier a sollicité l’annulation judiciaire du congrès de Guidiguis du 11 mai 2019 ayant porté Cabral Libii à la tête du Pcrn.

Pendant le procès évolue de manière progressive au tribunal, les deux responsables du parti politique, le fondateur et le président sont à couteaux tirés. Chacun a exclu l’autre du parti. L’opinion attend la réaction du ministère de l’Administration territoriale Paul Atanga Nji à la suite de la notification de Robert Kona de l’exclusion de Cabral Libii et de 23 autres membres du parti. Après l’exclusion de Robert Kona, le membre du gouvernement a refusé de prendre acte de la décision pour défaut de qualité et violation des textes du parti.