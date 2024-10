Cameroun : le RDPC se prépare à célébrer le bilan des 42 ans du Renouveau

Les différentes circonscriptions organisent des manifestations selon la circulaire du secrétaire général du Comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais.

Le 06 novembre 2024, le RDPC, parti proche du pouvoir, célèbrera le 42è anniversaire de l’accession à la magistrature suprême du président Paul Biya, président national du parti. Dans la mouvance des préparatifs de cet événement, les différentes sections, sous-sections et comités de base se mobilisent. Ces organes de base s’activent sur la base des orientations données par le Comité central et contenues dans la circulaire du secrétaire général du comité, Jean Nkuete.

A la lecture du document, les festivités du 06 novembre sont placées sous le thème « Mobilisons-nous comme un seul homme derrière le président Paul Biya pour assurer la stabilité et le progrès du Cameroun autour des idéaux de paix et d’unité nationale » . Toujours selon la circulaire, l’idée derrière cette thématique est « de contrecarrer les élucubrations et prédictions malveillantes, malsaines, malfaisantes et maléfiques semées par une désinformation systémique et l’intoxication systématique« . Référence est sans doute faite aux rumeurs sur l’état de santé et le décès du chef de l’Etat qui ont circulé entre la fin du mois de septembre et la fin de la première quinzaine du mois d’octobre.

Pour marquer ce 42è anniversaire du renouveau national, « nous appelons donc à la célébration du président Paul Biya et à l’illustration de son fantastique bilan avec énergie et conviction. Nous devons en être fiers et le faire savoir haut et fort », instruit le vice-Premier ministre Jean Nkuete. Par ces instructions, il demande aussi aux militants de toutes les unités politiques de briller par « une forte mobilisation de grande proximité », de tenir de « grands rassemblements populaires » à l’occasion de la célébration. Cette dernière marque le dernier anniversaire du Renouveau avant l’élection présidentielle prévue en octobre 2025.