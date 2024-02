Cameroun : le sous-préfet d’Obala rend publics les nouveaux tarifs de transports

Dans une communication adressée au public, l’autorité administrative présente les tarifs de transport sur les axes reliant Obala à d’autres villes et localités.

A compter du 20 février 2024, les passagers partant d’Obala ou voulant s’y rendre doivent débourser plus d’argent que d’habitude. Entre Obala et Olembe à l’entrée Nord de Yaoundé, 30km, les passagers vont désormais payer 600 FCFA ; 700 F entre Obala et Monatele, 300 F entre Obala et Batchenga ; 700 F entre Obala et Sa’a, 1000 F entre Obala et Mbandjock ; 500 F entre Obala et Elig Mfomo ; 700 F entre Obala et Ebebda ; 600 F entre Obala et Ntui.

Ces tarifs ont été révisés au terme d’une réunion tenue le 20 février à la sous-préfecture d’Obala, laquelle a rassemblé les acteurs impliqués dans les transports autour du sous-préfet. Ces différents tarifs s’arriment à l’augmentation généralisé du tarif du transport de 14F le km à 16 F le km. Une hausse de 15% décidée au cours d’une réunion de concertation entre le gouvernement, les syndicats des transports et les organisations de défenseurs des droits des consommateurs le 19 février 2024 à Yaoundé. Cette rencontre fait suite à l’augmentation du prix des carburants.

Alors que le public attend la décision du Premier ministre rendant officiels les nouveaux tarifs applicables, voici qu’à Obala, l’autorité administrative a donné son onction.