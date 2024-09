Cameroun : les députés en visite de travail au Port de Douala

Cyrus Ngo’o a accueilli les membres du réseau parlementaire le 19 septembre 2024.

Les membres du Réseau Parlementaire des Institutions d’Assurance, Financière et Monétaire, REPPAS, de l’Assemblée Nationale du Cameroun, étaient le 19 septembre 2024, visiteurs du Directeur Général de l’Autorité portuaire de Douala, PAD, Cyrus Ngo’o. La délégation de 21 hommes était conduite par l’honorable Dieumeni Benilde, président de ce Réseau parlementaire.

A l’occasion, Cyrus Ngo’o a informé la délégation visiteuse des opérations actuelles du port, des projets en cours et des plans d’expansion et de modernisation.

Il a présenté quelques projets en cours, mettant l’accent sur la démolition et la reconstruction d’entrepôts obsolètes, la construction d’infrastructures modernes, la mise en place d’un meilleur système de dragage dans le but de maintenir une navigation acceptable, la mise en place d’un système de sécurité moderne et bien structuré, l’internalisation de la cour à conteneurs ainsi que les opérations de remorquage, entre autres.

Les députés quant à eux ont déclaré à la direction du PAD que leur visite était conforme à leur quête de favoriser la collaboration entre les institutions financières, d’améliorer l’acquisition et le partage des connaissances, tout en promouvant des politiques efficaces qui favorisent la croissance économique. « En s’engageant directement avec les acteurs clés du port de Douala-Bonabéri, les parlementaires vont recueillir des idées précieuses pour éclairer les mesures législatives et améliorer les écosystèmes financiers », ont-ils déclaré.

Après la séance de travail, les députés ont été emmenés autour du port de Douala-Bonabéri en visite guidée, pour une première évaluation des infrastructures et des installations. C’était l’occasion pour eux de comprendre l’efficacité opérationnelle du port.

Le port de Douala-Bonabéri est l’un des fils de vie de l’économie camerounaise, traitant plus de 85 % des importations et des exportations du pays.