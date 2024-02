Cameroun : les exploits de Rigobert Song à la tête des Lions indomptables

En deux années sur le banc de touche de l’équipe nationale, Song a certes connu des défaites, mais il a réussi également l’inédit.

Il reste à ce jour le seul entraîneur camerounais à avoir qualifié les Lions indomptables pour une phase de Coupe du monde (2022) et de Coupe d’Afrique (2024). Une prouesse que les Lions n’avaient plus connue depuis 2010. Et c’était alors Paul Le Guen qui officiait comme entraîneur de l’équipe.

Mais, Rigobert Song, arrivé à la tête de la sélection à quelques semaines du match comptant pour les barrages qualificatifs à la Coupe du monde Qatar 2022, avait alors réussi l’exploit de qualifier le Cameroun devant l’Algérie sur ses installations à Blida. Un terrain sur lequel l’Algérie ne s’était jamais inclinée. Et il ne s’est pas arrêté là.

En Coupe du monde, il a réussi à relever le niveau des Lions en permettant à l’équipe de sortir certes au premier tour, mais avec 04 points. De l’inédit pour un pays qui avait terminé dernier de la Coupe du monde 2014 et avant-dernier en 2010. C’est d’autant plus un exploit après le parcours du Mondial 90 où le pays avait atteint les quarts de finale de la compétition. Un apport que le président de la Fécafoot, Samuel Eto’o reconnaît, « Il a beaucoup apporté à cette équipe, mais les lois du football étant ce qu’elles sont… Nous n’avons pas atteint nos objectifs, et notre comité exécutif et moi-même, nous ne nous voyons pas en train de reconduire le contrat. J’ai eu l’occasion d’en discuter avec lui. J’ai donné nos positions et maintenant, il faut penser à l’avenir, tout en lui souhaitant plein de succès dans sa future carrière ».

Un parcours qui s’apparente à un arbre qui cache la forêt. Car, si Rigobert Song peut se vanter d’un tel parcours, il n’en demeure pas moins qu’il n’ait pas fait mieux que son prédécesseur, Antonio Conceicao. Ce dernier en son temps avait réussi à conduire l’équipe jusqu’en demi-finale de la CAN en 2022. Or, Rigo, c’est de justesse qu’il a qualifié le Cameroun pour les huitièmes la dernière CAN. Un miracle qui n’a pas duré avec l’élimination face au Nigéria.