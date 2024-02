Cameroun : les mathématiques affichent un taux de réussite bas aux examens 2023

Selon le palmarès des établissements scolaires de l’Office du Baccalauréat du Cameroun (OBC) édition 2023, les mathématiques ont posé plus de problèmes aux candidats.

Dans l’enseignement secondaire général comme dans l’enseignement secondaire technique et professionnel, les mathématiques affichent un taux de réussite bas au probatoire et au baccalauréat session 2023. Elles sont est parmi les disciplines les moins validées au cours de la session d’examens qui vient de livrer sa copie. Dans l’enseignement général, le taux de réussite des mathématiques est de 0,7% dans les séries A, de 10,93% en série ABI, 21,01% en série C, 04,72% en série D, 23,53% en série E et 03,27% en série TI.

Dans l’enseignement technique et professionnel, le taux de réussite est parfois de 00,00%. Dans la section industrielle, les séries AF et F présentent un taux de réussite de 03,18% en mathématiques générales et appliquées au Baccalauréat. Toutes les spécialités au baccalauréat technique industriel cumulent un taux de réussite de 00,97% de réussite en mathématiques. En STT, la série ACC enregistre 02,09% de réussite en mathématiques générales et 24,78% en mathématiques appliquées. La spécialité AAT obtient 00,00% de réussite en mathématiques appliquées au Baccalauréat.