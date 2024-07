Cameroun : les nouveaux responsables de l’université d’Ebolowa prennent fonctions

Les quatre responsables ont été officiellement installés par le vice-chancelier de l’université, le professeur Jean Biwole Fouda.

Ils ont été nommés par décret présidentiel le 10 juillet dernier. Il s’agit du Pr Raymond Mbassi Atéba (ancien conseiller technique du recteur de l’université de Douala), qui exercera désormais les fonctions de conseiller technique, du Pr Manasse Aboya Endong, comme nouveau doyen de la Faculté de droit et de sciences politiques. Il était avant cela vice-recteur chargé de l’enseignement, de la professionnalisation et du développement des technologies de l’information et de la communication à l’Université de Yaoundé 2-Soa

Nommé également le Pr Léandre Nneme Nneme (anciennement directeur de l’ENS d’enseignement technique de l’université de Douala), nommé directeur de l’École normale supérieure d’enseignement technique, et Chanty Violette (anciennement directeur des œuvres universitaires de l’université de Yaoundé), nouveau directeur du Centre des œuvres universitaires.

Ils ont été installé le 19 juillet lors d’une cérémonie présidée par le vice-recteur, le Pr Jean Biwole Fouda, qui représentait le recteur, Jean Bosco Etoa. Dans son discours, il a exhorté ses nouveaux collègues à la discipline, à l’humilité et au respect de l’éthique et de la déontologie, tout en les invitant à l’esprit d’innovation.

L'Université d'Ebolowa est l'une des trois universités créées par le décret présidentiel n° 2022/009 du 6 janvier 2022. Elle compte 9 facultés dont la Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques (FMSP), de l'École Normale Supérieure d'Enseignement Technique (ENSET), de la Faculté de Droit et des Sciences Politiques (FSJP), de la Faculté des Sciences (FS) et de l'Institut Supérieur d'Agriculture, du Bois, de l'Eau et de l'Environnement (ISABEE).