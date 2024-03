Cameroun-les play-offs down : la deuxième journée se joue ce mercredi, le programme

Les clubs de MTN Elite 1 poursuivent cet après-midi leur lutte pour le maintien en première division.

Certains matchs se joueront à Yaoundé. Il s’agit des matches de barrage de la MTN Elite 1. L’objectif est de déterminer les clubs qui seront relégués en deuxième division et ceux maintenus en Elite 1. Un seul match est à l’affiche ce mercredi. C’est la rencontre entre Fovu Club of Baham et Avion Academy. Elle se jouera au stade annexe d’Olembe. Il se jouera à 15 heures.

Les autres matchs se dérouleront le jeudi 28 mars. Il y aura des matchs comme Astres de Douala contre PWD de Bamenda à 14 heures. A 16 heures, UMS de Loum affrontera APEJES de Mfou. Les deux matchs auront lieu au stade de Yaoundé annexe 1.

Au stade Ngoa Ekelle, Fauve Azur affrontera l’AS Fortuna à 14 heures, tandis que l’Union de Douala tentera de renverser Aigle Royal à 16 heures.