Cameroun : l’explosion d’une bombe tue deux policiers à Bamenda

L’attaque attribuée aux séparatistes a eu lieu à Mile 4 Nkwen dans la capitale régionale du Nord-Ouest, le 9 août dernier.

Deux officiers de police ont trouvé la mort dans l’explosion d’une bombe vendredi dernier en matinée, alors qu’ils prenaient le service dans un check point. Une bombe artisanale dissimulée dans l’un des pneus qu’ils utilisent pour barrer la route en vue des contrôles, a explosé, déchiquetant leurs corps. La déflagration s’est produite lorsque l’un des fonctionnaires de la police a porté le pneu pour le disposer sur la route comme ils en avaient l’habitude. Un civil se trouvant dans la zone d’impact de l’explosif a été blessé et conduit dans une formation sanitaire de la ville.

La mort des deux policiers survenue dans les circonstances tragiques montre que la crise qui dure depuis huit ans déjà n’est pas encore à son terme. Les groupes armés qui s’opposent aux Forces de défense et de sécurité continuent de perpétrer des attaques mortelles contre les militaires et contre les civils. Ils ciblent le plus souvent des moments de grands rassemblements pour multiplier les attaques. L’un des moments est la rentrée scolaire. Le retour à l’école prévu chaque début du mois de septembre est souvent précédé ou suivi par des exactions surtout sur les civils membres de la communauté éducative. La crise dite anglophone a fait plus de 6 000 morts et 800 000 déplacés sept ans après son déclenchement, selon International Crisis Group.