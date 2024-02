Cameroun – Lions indomptables : Jean Bruno Tagne défend Rigobert Song

L’ancien directeur de campagne de Samuel Eto’o affirme que le sélectionneur des Lions et son adjoint ont été empêchés de faire leur travail par le président de la Fécafoot.

« C’est vrai, c’est Samuel Eto’o qui a dirigé la dernière séance vidéo, menaçant de les faire sortir au bout de cinq minutes s’ils ne faisaient pas exactement ce qu’il a expliqué, devant des joueurs interloqués. Ils n’arrivent pas à comprendre que le président de la Fédération vienne se substituer au sélectionneur.

On avait déjà vu des images surréalistes de Samuel Eto’o sur le terrain, godasse et short en train de jouer avec les joueurs. Il y a une présence un peu étouffante d’Eto’o dans cette équipe, qui n’a pas permis au sélectionneur Rigobert Song et à son adjoint Sébastien Minier de bien faire leur travail […] (Eto’o) C’est une véritable icône au Cameroun, qui est très respectée. C’est vrai qu’il s’est sérieusement démonétisé ces deux dernières années mais ça reste une légende au Cameroun.

Donc il a cette personnalité écrasante sur les autres. Le pauvre Rigobert Song n’osera jamais s’en plaindre, très peu de joueurs osent lui tenir tête. Le seul qui jusqu’à présent a osé, c’est Onana et vous avez vu toute la misère qu’il a eu pendant cette compétition. Nous avons la chance d’avoir un joueur qui est le gardien de Manchester United, il arrive au Cameroun et il est sur le banc de touche. On lui préfère un type qui joue à Nîmes. Samuel Eto’o fait absolument ce qu’il veut. Même le gouvernement a démissionné. » s’est exprimé Jean Bruno Tagne aux antennes d’RMC Sport