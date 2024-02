Cameroun-Lions indomptables : les problèmes de vestiaires sous Rigobert Song

En deux années passées à la tête de l’équipe nationale, il n’a jamais montré une maîtrise de son effectif ne serait-ce que pour ce qui est de la gestion des hommes.

L’échec du management des hommes. Il ne s’agit pas du titre d’un roman. Mais c’est l’une des choses qu’on retient du passage de Rigobert Song à la tête des Lions comme manager sélectionneur des Lions indomptables.

L’histoire retient que c’est sous Rigobert Song qu’on a vu un joueur quitter la tanière des Lions en pleine compétition pour la première fois. Et la raison n’a rien à voir avec un problème de blessure ou autre chose de la sorte. Il s’agit du cas André Onana lors du Mondial 2022 au Qatar. Même s’il y a la version donnée par la Fédération camerounaise de football et celle du joueur, il n’en demeure pas moins qu’il y a eu de vives tensions dans la tanière.

Et la mauvaise gestion de ces crises a entraîné la prise de retraite internationale de l’actuel gardien de Manchester United. Ce dernier est toutefois revenu sur sa décision après l’intervention du gouvernement.

Et même en 2024, lors de la CAN, un vent de tension s’est encore fait ressentir. Ceci quand ce dernier a été mis au banc lors du troisième match et celui des huitièmes. Pour la presse, cette décision n’émanait pas de Song car ce dernier était influencé. D’autres ont parlé des joueurs mais certains ont parlé du président de la Fécafoot.

Et bien avant ce cas, il y avait déjà la polémique autour de la non sélection de Michael Ngadeu pour le Mondial 2022. A ce niveau encore, on pouvait déjà voir une mauvaise gestion du cas par Song. Pour le journaliste Jean Lambert Nang, il y avait eu une bagarre entre Ngadeu et Zambo Anguissa. Plus tard, le journaliste Jean Bruno Tagne fera comprendre que Ngadeu a été victime de son franc-parler. Mais Rigobert Song n’a pas pu expliquer cette situation. Un manque d’explication qui est devenu comme une signature de Song.

En conférence de presse par exemple, Rigobert Song n’a presque jamais justifier ses choix. Tout au contraire, il y a toujours eu comme une incohérence. Le cas Choupo Moting reste un exemple. Song dira à la veille de la CAN 2023 qu’il est un bon joueur et qu’il est important pour l’équipe mais il ne sélectionne pas.

Ce qui avait amené Aurelien Chedjou à conclure que c’est pour des raisons extra-sportives que ce dernier n’avait pas été convoqué …Est-ce peut-être ce qui a caractérisé la gestion de Song ces deux années : des choix et raisons extra-sportives