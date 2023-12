Cameroun-Lions indomptables : Martin Hongla décide de traîner le journaliste Marc Chouamo en justice

Suite à la non convocation du joueur pour la CAN 2023, l’ancien journaliste de Canal 2 a justifié cet état de chose par un vol qu’il aurait commis au sein de la tanière. Une infomation qui lui vaut une plainte en justice.

Il y a quelques jours, la Confédération Africaine de Football publiait la liste des joueurs présélectionnés par les différentes nations qui vont prendre part à la CAN TotalEnergie 2023 qui se jouera en Côte d’Ivoire. Dans la liste de Rigobert Song, sélectionneur manager des Lions indomptables, grande a été la surprise pour plusieurs que dans une liste aussi élargie de 53 joueurs, le milieu de terrain Martin Hongla ne soit pas convoqué.

Les commentaires sur sa non convocation sont allés dans tous les sens. Et dans un Space sur le réseau social X (nouveau nom de Twitter), l’ancien journaliste à Canal 2 international, installé aujourd’hui aux Etats-Unis d’Amérique révélait que c’est le fait d’un vol qu’a commis Martin Hongla chez Rigobert Song qui a causé son absence aujourd’hui. Le journaliste explique que, pendant le regroupement du 28 mars dernier, le sélectionneur a remarqué que des choses ont disparu dans ses appartements, et Martin Hongla, très proche du coach, était le seul à avoir les clés. Les deux hommes se sont expliqués, le coach lui a fait savoir qu’il est très déçu de cet incident car il avait une totale confiance en lui, et il était le seul à avoir accès à ses appartements.

Une sortie que le sociétaire du Hellas Vérone n’a pas digéré. Nos confrères de mimimefo-infos soulignent qu’il a clairement indiqué qu’il va traîner Marc Chouamo devant la justice.

De l’autre côté, une partie de l’opinion publique justifie son absence pour deux raisons. La première sur sa sortie après les obsèques de son père où regrettant que ses coéquipiers de l’équipe nationale n’aient pas assisté à l’enterrement, il avait fait un post disant qu’il « pleut sur tous les toits ». Une sortie que beaucoup n’ont pas accepté.

Pour d’autres, cette non sélection est causée par des propos tribalistes que ce dernier aurait tenu. On se rappelle qu’en septembre dernier, le milieu défensif était au cœur d’une polémique. Il était accusé d’avoir tenu des propos tribalistes dans une conversation privée sur le réseaux social, Snapchat, où il avait alors déclaré « que dans sa famille on n’épouse pas les Bamilékés ».