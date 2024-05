Cameroun-Lions indomptables : Samuel Eto’o et Marc Brys fument le calumet de la paix

Le président de la Fécafoot a de nouveau rencontré Marc Brys jeudi. A l’issue de cette rencontre, les deux parties sont parvenues à un accord.

Plusieurs spéculations et scénarios avaient été prédits pour cette nouvelle rencontre entre le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto’o, et le sélectionneur des Lions indomptables, Marc Brys. Si beaucoup pensaient que Marc Brys n’occuperait plus le poste ou que sa suspension ne serait pas levée de sitôt, ils se trompaient.

En effet, les deux personnalités ont trouvé un terrain d’entente après l’imbroglio de mardi dernier où le ton était monté. Comme l’a précisé Samuel Eto’o lors de la conférence de presse, « le peuple camerounais est plus important que nous, et c’est le seul intérêt qui doit nous amener à travailler ensemble. Je serai à vos côtés. Je suis assez content d’avoir parlé avec le coach. Je voudrais vous remercier et m’excuser pour la dernière fois. Je sais que votre mission n’est pas facile, malgré votre expérience et vos qualités, mais sachez que vous aurez notre soutien ici pour rendre cette mission moins difficile, même si nous savons que le football n’est pas une science exacte… ». Il en a profité pour exhorter Marc Brys à l’indulgence, lui promettant tout son soutien.

Un sentiment partagé par l’entraîneur belge qui a rappelé que lui et le président de la Fécafoot avaient le même objectif : « Nous avons eu un très bon entretien. Le rendez-vous est pris maintenant. Nous avons besoin de toutes les ressources, de toute l’expérience ».

Il s’agit là d’un rebondissement majeur dans le feuilleton Fécafoot-Ministère des Sports qui a passionné le football camerounais pendant des semaines.

Tous les regards sont désormais tournés vers le match Cameroun-Cap Vert du 8 juin prochain au stade Ahmadou Ahidjo de Yaoundé, dans le cadre des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2026.