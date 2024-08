Cameroun : l’OAPI finance des projets sur la propriété intellectuelle

L’annonce est consignée dans un communiqué daté du 30 août 2024 publié par le ministère des PME.

Le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l’Economie Sociale et de l’Artisanat, informe à travers une communication publique les Promoteurs de PME, les Organisations de l’Économie Sociale et les Artisans, que l’Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle (OAPI) lance un appel à candidature, dans le cadre du Programme de financement des projets de Développement basés sur la Propriété Intellectuelle baptisé « PFPSPI-2024».

Selon le communiqué, ledit programme vise à soutenir les projets qui valorisent les titres de propriété intellectuelle notamment : les brevets d’invention, les certificats d’enregistrement des marques de produits ou de service, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques et obtentions végétales.

Selon l’Oapi, le projet doit être structurant dans le sens où il contribue à la mise en place d’organisations, de réseaux ou d’outils ayant un impact sur le développement d’une communauté, d’une filière ou d’un territoire.

Les projets éligibles doivent être alignés sur les priorités de développement du Cameroun et contribuer à la création de richesses avec un effet multiplicateur au niveau régional, national ou local. Les projets doivent s’inscrire dans la valorisation des actifs de propriété intellectuelle, notamment les brevets, marques individuelles et collectives, objets de design (dessins et modèles industriels), indications géographiques, et modèles d’utilité.

Les entités et personnes concernées par ce programme incluent, entre autres, les administrations locales, les organisations communautaires de développement, les GICs (Groupements d’Initiative Commune), les ONG locales, les centres de recherche, les écoles de formation professionnelle, et les établissements à caractère industriel ou commercial.

A cet effet, les PME ayant bénéficié du Fonds de Prototypage, les Réseaux de l’Economie Sociale et les clusters d’artisans, de tous secteurs confondus, sont invités à postuler sur le site de l’Oapi.