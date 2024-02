Cameroun : l’Organisation Mondiale des Douanes décerne un certificat de mérite à Camrail

Cette distinction récompense les efforts de CAMRAIL dans l’accompagnement de la Douane camerounaise.

En marge de la célébration de la Journée internationale de la Douane, à Yaoundé, CAMRAIL, filiale d’AGL a reçu le certificat de mérite de l’Organisation mondiale des Douanes. C’était en présence de plusieurs personnalités dont le Ministre camerounais des Finances Louis Paul Motaze, Minette Libom Li Likeng, Ministre des Postes et Télécommunications, et Fongod Edwin Nuvaga, le Directeur général des Douanes.

« Nous sommes un partenaire privilégié de la Douane, et nous participons à la mise en œuvre de la partie ferroviaire du système douanier Camcis. Ce système vise à accélérer le processus d’adoption du Titre de Transport Unique (TTU), qui simplifiera les formalités douanières. De plus, nous jouons un rôle majeur grâce aux points de rupture de marchandises que nous avons mis en place » a assuré Alain Minoué, Directeur commercial et marketing à CAMRAIL.

« La Direction Générale des Douanes a accompli plusieurs réalisations remarquables, parmi lesquelles figure la poursuite des échanges de données avec certains partenaires, notamment CAMRAIL, qui est aujourd’hui récompensée. Ensemble, nous allons mettre en œuvre des contrats de performance et organiser des consultations régulières avec les acteurs du transport et du transit, pour faciliter et sécuriser davantage le transit conventionnel des marchandises vers le Tchad et la République centrafricaine, selon la procédure NEXUS+ » a indiqué Fongod Edwin Nuvaga Directeur Général des Douanes camerounaises, et représentant de l’Organisation Mondiale des Douanes pour la circonstance.

En effet, dans le cadre du protocole d’accord Douanes-CAMRAIL, l’opérateur ferroviaire a notamment aménagé des zones de rupture de charges à Bélabo et à Ngaoundéré pour faciliter le transport des marchandises vers et depuis le Tchad, la RCA et le Congo Brazzaville.

CAMRAIL a aussi été récompensé pour son respect des règles et procédures relatives au transport des marchandises en transit. Transporteur de masse, CAMRAIL joue un rôle important dans l’évacuation des produits des ports de Douala et de Kribi vers l’intérieur du pays et au-delà. C’est aussi par le train que transite une majorité de matières essentielles comme la gomme arabique, le bois et le coton qui viennent du Tchad, du Congo Brazzaville et de la RCA et qui sont exportés vers d’autres marchés.