Cameroun-lutte contre la vie chère : le prix de l’huile raffinée en baisse

Selon Luc Magloire Mbarga Atangana, ministre du Commerce, le nouveau prix sera appliqué dès ce 28 mars 2024.

Dans un communiqué signé par le ministre du Commerce le 26 mars 2024, il est annoncé que l’huile Oleo a revu ses prix à la baisse. Luc Magloire Atangana a annoncé dans son communiqué aux consommateurs « qu’à compter du 28 mars 2024, le prix au détail du bidon 25 L d’huile raffinée OLEO va connaître une nouvelle baisse, en passant de 31.000 à 27.700 F CFA, soit un prix de 1.108 F CFA/L. Il s’agit là, après celle précédemment enregistrée au mois de décembre 2023, d’une nouvelle baisse substantielle par rapport au prix officiellement homologué, qui est de 1.500 F CFA/L./ ».

Un autre communiqué en date du 27 mars et traitant du même sujet, annonce la baisse du prix de l’huile raffinée Mayor. Selon le ministre du Commerce la baisse est applicable dès le mercredi 27 mars 2024. « Le prix du détail du bidon de 20L de l’huile extra raffinée Mayor » est de 22 000 FCFA, soit 1 100 FCFA le litre, contre 25 500 FCFA, prix en vigueur depuis le mois de décembre 2023.

En 2023, la société Novia Industries filiale du groupe Prometal, qui commercialise l’huile de palme raffinée de la marque « Oleo », ainsi que les savons « Uno » et « Jazz », et détenue par l’homme d’affaires Hayssam El Jammal, a annoncé l’augmentation de 7,5 milliards de FCFA à 10 milliards de FCFA de son capital social dans le but de mieux adresser le marché.

Cette réduction de coûts arrive dans un contexte où le Cameroun se bat depuis quelques années pour retirer des marchés les huiles végétales non traçables. Il s’agit des produits impropres à la consommation et destructrice de l’écosystème socioéconomique de cette filière qui investit plus de 700 milliards de FCFA et génère plus de 60 000 emplois directs à travers le pays.