Cameroun : Me Akere Muna doute de l’impartialité des chefs traditionnels

Dans un post rendu public ce 28 janvier, le candidat déclaré à la présidentielle de 2025 réagit à l’appel à candidature du président Paul Biya à l’élection d’octobre prochain.

« La puissance de la perception est une force redoutable qui façonne notre compréhension de la réalité et influence nos actions. Dans un pays où la démocratie est proclamée, le récent rassemblement de chefs traditionnels pour soutenir la candidature d’un président au pouvoir depuis 42 ans soulève des questions cruciales sur l’intégrité des principes démocratiques. Ces chefs, non élus et traditionnellement non partisans, sont perçus comme les gardiens de l’unité et du patrimoine culturel.

Pourtant, leur présence à une réunion partisane, notamment sous l’œil attentif d’un ministre du gouvernement, jette un doute sur leur impartialité et l’authenticité de leur engagement envers le « vivre ensemble ». Ce scénario souligne la dissonance entre les idéaux de la démocratie et les réalités des manœuvres politiques, mettant en évidence la nécessité d’une adhésion sincère aux valeurs démocratiques et l’importance de maintenir le rôle non partisan des leaders traditionnels dans la promotion de la cohésion nationale. »