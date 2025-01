Cameroun : Me Alice Nkom poursuivie par le Tribunal militaire de Douala

La présidente du conseil d’administration du Redhac est attendue devant au Service central des recherches judiciaires de la Gendarmerie nationale le 14 janvier 2025.

Me Alice Nkom a reçu ce 02 janvier 2025, une convocation du chef service des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale. Le Lieutenant-colonnel Dieudonné Bialo qui agit à la demande du commissaire du gouvernement près le tribunal militaire de Douala, convoque l’avocate au Barreau du Cameroun pour besoin d’enquête le 14 janvier prochain à 10 heures.

Les enquêtes sont relatives à la dénonciation de l’Observatoire du Développement Social (ODS) contre Alice Nkom et consort pour « tentative d’atteinte à la sûreté de l’Etat », « financement du terrorisme » et d’autres.

la convocation judiciaire survient après deux convocations administratives adressées à l’avocate par le préfet du Wouri, Sylyac Marie Mvogo. A ces deux convocations, Me Alice Nkom n’a pas déféré, mettant en avant des raisons d’indisponibilité de sa part, puis de son conseil. En annonçant l’indisponibilité de son conseil, me Alice Nkom a indiqué que son retour au Cameroun est prévu pour début janvier. Elle suggérait à l’autorité administrative de reporter le rendez-vous au 10 janvier. Or, le préfet a fait remarquer que sa 2è convocation était l’ultime après que l’avocate a brisé les scellés apposés par le sous-préfet, suite à la suspension des activités du Redhac par le ministre de l’Administration territoriale Paul Atanga Nji.

L’affaire quitte ainsi le terrain administratif pour se retrouver sur le terrain judiciaire, avec des chefs d’accusation, au regard de la convocation, relevant de la compétence du tribunal militaire. Après les enquêtes requises par le commissaire du gouvernement, la suite sera connue. Il reste à avoir si le bras de fer va se poursuivre.