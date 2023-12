Cameroun : MRC, les enjeux de la 3è Convention

Le Mouvement pour la renaissance du Cameroun tient les assises de ce congrès du samedi 09 au dimanche 10 décembre 2023 au Palais des congrès de Yaoundé.

Le troisième congrès du Mouvement pour la renaissance du Cameroun (MRC) s’ouvre dans 24 heures à Yaoundé, capitale politique du Cameroun. A quelques heures du début des travaux, des signes et dispositions attestent de l’imminence de l’événement. Dans certaines rues de la ville, les banderoles annoncent le rassemblement. Le comité d’organisation comprenant 10 commissions que préside Me Emmanuel Simh, vice-président du parti, assure avoir réservé la salle au Palais des congrès de Yaoundé. Dans la même mouvance, l’instance assure de disposer du récépissé de déclaration de manifestation publique délivré par le sous-préfet de Yaoundé 2.

La convention qui démarre dans quelques heures est l’occasion pour les délégués locaux et de la diaspora de participer à la révision des textes du parti. Le MRC ressortira de ce congrès avec des statuts et autres règlements révisés. Un nouveau souffle pourra aussi être injecté au sein des organes dirigeants et annexes de la formation politique. Pour cela, les délégués procèderont à l’élection du nouveau président national du parti.

Sur la liste des candidatures validées par la commission électorale, l’unique candidat à la tête du parti pour l’instant est le Pr. Maurice Kamto, candidat à sa propre succession. L’homme politique totalise déjà deux mandats consécutifs de cinq ans à ce poste. Certains militants en prison sont candidats pour conserver leurs postes. C’est le cas de Alain Fogue Tedom, candidat à sa propre succession au poste de trésorier national. Le congrès constitue aussi un cadre permettant d’échanger davantage sur la situation des militants incarcérés dans le cadre des marches du 22 septembre 2020.

Le programme de cette convention prévoit l’accueil des délégations au siège du parti ce vendredi. La journée de samedi sera consacrée à la lecture des rapports sur les activités antérieures du parti, l’élection et l’installation des bureaux du directoire, des femmes et des jeunes du MRC. Le dimanche est réservé à la projection des films documentaires sur la vie du parti ainsi qu’à la communion avec les invités, dont les responsables d’autres formations politiques.