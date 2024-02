Cameroun-MTN Elite 1 : suite de la 16ème journée, résultats complets

Cinq matchs ont été disputés le 22 février dernier dans le cadre de la suite de la 16ème journée du championnat.

Après le spectacle offert par les matchs du mercredi 21 février, les rencontres de jeudi nous ont laissé plusieurs sur leur soif. S’il n’y a pas eu de grandes surprises en termes de résultats, il y a eu un goût amer en termes de jeu.

On retiendra cependant le derby régional entre Union Sportive de Douala et Astres de Douala. Dans un match de haute intensité, c’est Union de Douala qui s’est imposée grâce aux des buts de Rostand Moukap et Patrice Ekamdjoum pour un score final de 2-1. Il s’agit d’une deuxième victoire consécutive pour les Verts et Blancs.

Dans l’autre match de la poule A, l’AS Fortuna, lanterne rouge, n’a pas pu tenir devant Gazelle de Garoua. Le club de Garoua s’est imposé 0-2 sur les installations de Fortuna.

Les autres résultats sont les suivants :

GROUPE B

UMS de Loum 1-0 Victoria United

Fovu de Baham 1-1 Stade Renard

Apejes 0-0 Avion du Nkam

Le dernier match de la 16ème journée aura lieu ce vendredi et opposera Fauve Azur à YOSA de Bamenda.