Cameroun-nécrologie : Sylvie Louisette NGO YEBEL, chargée de communication de la Comifac assassinée à Yaoundé

Selon des sources concordantes, le corps sans vie de cette dernière en état de putréfaction a été retrouvé au quartier Elig-Essono dans la journée du dimanche 7 avril 2024.

Sylvie Louisette Ngo Yebel, épouse Founga, responsable de la communication à la Commission des forêts d’Afrique centrale (Comifac), résidant au quartier Odza à Yaoundé, a été kidnappée puis assassinée. Dans un communiqué reçu à la rédaction du Journalducameroun.com, le Receiac (Réseau des communicateurs pour l’environnement et l’information en Afrique centrale), dont Sylvie Louisette Ngo Yebel était membre, informe l’opinion publique nationale et internationale sur cette mort tragique, en assassinat, de la défunte.



« Sous le choc et dans la plus grande consternation, nous avons appris la mort tragique, par assassinat, de Madame Sylvie Louisette NGO YEBEL, Epse FOUNGA, chargée de communication au sein du Secrétariat Exécutif de la COMIFAC. Un acte inacceptable, d’une violence et d’une cruauté insoutenables qui bouleverse ses proches, ses collègues, et l’ensemble de la grande famille du Réseau des Communicateurs pour l’Environnement et l’Information en Afrique Centrale (RECEIAC) dont elle était membre du bureau.

Le RECEIAC présente ses sincères condoléances à la famille de Madame Sylvie Louisette NGO YEBEL, Epse FOUNGA, ainsi qu’à ses amis et collègues de la COMIFAC« , lit-on dans le communiqué signé par le président de l’association Raoul Siemeni.

« Ce crime d’une rare barbarie ne saurait et ne doit en aucun cas rester impuni. Par conséquent, le RECEIAC appelle le gouvernement camerounais à agir avec célérité par l’ouverture une enquête approfondie dans le but de faire toute la lumière sur cet assassinat dans les meilleurs délais. La mort de Madame Sylvie Louisette NGO YEBEL Epse FOUNGA est un affront à la dignité humaine et une menace pour la liberté d’expression et le travail des professionnels de la communication. En tant que chargée de communication au sein de la COMIFAC, Madame Sylvie Louisette NGO YEBEL Epse FOUNGA œuvrait pour la préservation de l’environnement et la protection de la biodiversité, des missions essentielles pour l’avenir de notre planète« , poursuit le réseau.

« Nous exigeons la vérité, la justice et la condamnation des responsables de cet acte odieux. La sécurité et l’intégrité des citoyens doivent être une priorité absolue pour les autorités camerounaises. C’est pourquoi, nous appelons la communauté des professionnelles de la communication à se mobiliser et à soutenir cet appel à l’action. Nous devons rester solidaires et unis face à de tels actes de barbarie. Nous ne devons pas laisser la peur et l’intimidation infléchir nos actions et notre engagement en faveur d’un monde meilleur et plus juste. Justice pour Madame Sylvie Louisette NGO YEBEL Epse FOUNGA ! Justice pour tous les défenseurs de la vie, de la dignité et de la nature !« , exige le groupe à travers le même communiqué.

Pour mémoire, ce nouveau cas de féminicide porte à plus de 21 femmes tuées au Cameroun en moins de 100 jours.