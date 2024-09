Cameroun : Neo Industry a une nouvelle directrice générale 

Chantal Bounkeu remplace à ce poste le Tunisien Jebali Nidhal, arrivé en fin de mandat, en poste depuis 2021.

Une femme est à la tête de Neo Industry, Chantal Bounkeu a été récemment nommé directrice générale de cette entreprise et a pris fonction ce 06 septembre. Elle remplace le Tunisien Jebali Nidhal, arrivé en fin de mandat. Celui-ci était en poste depuis 2021.

Lors de cette nomination, Emmanuel Noessi, PCA de la boite a accordé sa confiance à la nouvelle équipe dirigeante. Ma conviction la plus profonde est que ce paquebot ira plus loin avec la dextérité du nouveau top management. De vous, Madame la directrice générale, et monsieur le directeur général adjoint, je n’ai que la plus grande confiance ». Le directeur général adjoint en question est Mounchili Idrissou.

Ceux-ci auront pour mission d’améliorer les performances de l’entreprise et aller à la quête de nouvelles opportunités au moment où le cacao camerounais se vend de plus en plus cher. La nouvelle directrice générale est titulaire d’un DEA en sciences économiques obtenu à l’université de Poitiers en France en 1987,

Neo Industry SA est une entreprise agro-alimentaire camerounaise. Elle est implantée dans le village Fondjomoko situé à califourchon entre Bafang (11 km) et Kekem (8km). Neo Insdustry a pour matière première principale le cacao, qu’elle cultive et transforme localement.