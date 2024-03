Cameroun : Paul Biya à l’hôpital d’ophtalmologie Magrabi d’Oback

Le chef de l’Etat s’est rendu le 02 février dernier dans cette formation sanitaire reconnue pour ses performances en soins des yeux.

Les images font le tour de la toile depuis samedi dernier avec différentes légendes. Le président de la République, Paul Biya, accompagné de son épouse, a effectué une visite à l’hôpital international d’ophtalmologie Magrabi ICO Cameroon Eye Institute d’Oback. La localité est située dans la commune d’Okola, département de la Lekie, région du Centre, à une vingtaine de kilomètres de Yaoundé. Sur les photos publiées, l’on peut voir le chef de l’Etat accueilli par des professionnels en blouses blanches, puis installé en salle d’accueil.

Aucune note officielle ne fournit la raison de cette visite. Elle est d’abord considérée comme une visite inopinée par certains soutiens du régime pour étayer la thèse selon laquelle le président Paul Biya reste mobile et actif, veille sur l’Etat à 91 ans. Par la suite, une consultation en ophtalmologie justifierait la présence du chef de l’Etat à Oback le week-end dernier, expliquent d’autres intervenants et analystes de l’environnement sociopolitique du Cameroun.

Selon la mairie d’Okola, l’hôpital de référence internationale d’ophtalmologie Magrabi ICO d’Oback « fait désormais la fierté de tous les patients soucieux des problèmes des yeux. Le président de la République Paul Biya accompagné de son épouse madame Chantal Biya a fait un tour de ce côté pour toucher du doigt le traitement de qualité qui y est réservé aux usagers ».

Opérationnel depuis mars 2017, l’hôpital des yeux d’Oback offre des solutions aux problèmes de vue aux Camerounais et aux patients venus d’autres pays. Il est considéré comme le plus grand hôpital ophtalmologique en Afrique noire. Il prend en charge des problèmes dans plusieurs spécialités : Cornée et œil externe, glaucome, cataracte, ophtalmo-pédiatrie, vitréo-rétine, occuloplastie… L’hôpital bénéficie du soutien du gouvernement américain à travers l’Agence publique américaine Overseas Private Investment Corporation (OPIC).

Le centre d’excellence et de référence sous régionale en matière oculaire en Afrique reçoit le chef de l’Etat trois jours après que son directeur général, Dr Henry Nkumbe a reçu le prix du champion des soins oculaires 2024. Le prix lui a été décerné le 29 février 2024 par le prestigieux conglomérat d’experts de la société camerounaise d’ophtalmologie.