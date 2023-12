Cameroun-PCRN : rupture du dialogue entre Cabral Libii et un fondateur du parti

Robert Kona dans une communication, dit répondre à un récent communiqué de Cabral Libii sur la crise que traverse le Parti camerounais pour la réconciliation nationale.

Entre le président du PCRN, Cabral Libii, et l’un des fondateurs de ce parti, Robert Kona, le désaccord se complique au fil du temps. Les tentatives de résolution amiable de la crise n’aboutissent pas à une conclusion positive. Au contraire, Robert Kona vient de prononcer la rupture du dialogue visant à établir la réconciliation entre le fondateur qui accuse l’actuel président d’avoir pris la tête du parti en 2019 de manière frauduleuse.

Dans son document, il dit réagir au déclarations de Cabral Libii du 11 décembre dernier dans un communiqué. Selon Robert Kona, le président du PCRN « semble impliquer de manière infondée le ministre de l’Administration territoriale dans une manipulation de l’opinion publique ». Car, le député dans son communiqué, relate que le parti a constitué une nouvelle commission pour dialoguer avec Robert Kona le 04 décembre dernier. Au bout de cette rencontre, le fondateur du parti a « exigé de répondre au préalable, le lendemain mardi 05 décembre 2023, à l’invitation du ministre de l’Administration territoriale », avant de donner une suite aux pistes de solutions explorées.

Par ailleurs, après cette rencontre du 04 décembre, Robert Kona et Cabral Libii ont eu une autre rencontre le 10 décembre dernier. L’un était assisté de ses « enfants biologiques » et d’autres proches et l’autre accompagné des cadres et des élus du parti. Selon Cabral Libii, la réunion a porté sur les « causes profondes et immédiates de la crise » concernant la présidence du parti. « Un consensus a été trouvé pour que se tienne le congrès de Kribi (…) des mesures urgentes et immédiates ont été prises pour corriger certaines omissions à l’égard de monsieur Kona Robert ».

Cependant, « vu la complexité de la situation, qui intègre des aspects judiciaires et administratifs et est exacerbée par des événements récents tels que des propos inappropriés de l’honorable Ngo Issi et le communiqué discourtois de Cabral Libii, nous avons pris la décision de suspendre le dialogue », communique Robert Kona qui prévoit une rencontre avec la presse pour plus de détails ce 13 décembre.

Cette rupture du dialogue survient au moment où l’autre partie attend l’accord de Robert Kona sur la publication des résolutions de la rencontre du 10 décembre. Selon Cabral Libii, Robert Kona a donné un délai de 24 heures à compter du 10 décembre pour se prononcer. Dans son communiqué y faisant suite, Robert Kona motive la rupture du dialogue. Elle est pour lui une « réorientation nécessaire pour permettre une réévaluation complète et garantir que la restauration complète du parti se déroule dans un cadre respectueux et constructif ». Au regard de cette évolution, la crise pourrait davantage durer.